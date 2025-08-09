気象庁記録的な大雨に見舞われた鹿児島県で、住民らは9日、復旧作業に当たった。今年初めてとなる大雨特別警報が発表された霧島市では川があふれ、住宅地に泥水が流れ込んだ。9日以降も不安定な天気が続くとみられ、さらなる災害の発生にも懸念が広がる。気象庁は、引き続き厳重な警戒を呼びかけている。姶良市では8日、集落裏手の斜面が崩れて土砂が建物に流れ込み、住人の女性1人が行方不明になった。霧島市ではトラック2台