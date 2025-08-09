◇第107回全国高校野球選手権第4日・1回戦東洋大姫路5―3済美（2025年8月8日甲子園）これぞ「夏のTOYO」の野球だ。東洋大姫路（兵庫）が済美（愛媛）に5―3で競り勝ち、2011年以来14年ぶりとなる夏の甲子園1勝を挙げた。同点の7回1死二塁、「3番・遊撃」の高畑知季内野手（3年）が、左中間への決勝二塁打を放った。22年に就任したOBの岡田龍生監督（64）率いるナインが、同校伝統の堅実な戦いぶりを徹底。4犠打で手堅く加