◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦横浜５―０敦賀気比（８日・甲子園）今春センバツ王者の横浜（神奈川）が敦賀気比（福井）との初戦を制し、松坂大輔を擁した１９９８年以来、２７年ぶりの春夏連覇へ快勝発進した。先発の最速１５２キロ右腕・織田翔希が７安打完封。甲子園大会での横浜の２年生による完封勝利は、７３年春のＶ腕・永川英植以来５２年ぶりで、夏では初の快挙となった。局地豪雨の影響で１時