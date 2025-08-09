◇女子プロゴルフツアー北海道ｍｅｉｊｉカップ第１日（８日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）雷雲接近で中断後にサスペンデッドとなり、７１人が競技を終えられなかった。順位は暫定。ツアー２３勝の横峯さくら（３９）＝エプソン＝が３バーディー、ボギーなしの６９で回り、今季自身最高の３位発進を決めた。首位と１打差で、１０年９か月ぶりの優勝を狙う。前週のＡＩＧ全英女子オープンでメジャ