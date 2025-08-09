きのう、一時、大雨特別警報が発表され猛烈な雨が降った鹿児島県では土砂崩れで住宅が全壊し、1人が行方不明になるなど被害が出ています。鹿児島県の霧島市と姶良市では、きのう1時間に100ミリを超える猛烈な雨を観測しました。霧島市では、6日からの総雨量が500ミリを超え、2日間で8月の平年ひと月分の2倍の雨が降りました。姶良市では住宅の裏山が崩れ、1棟が全壊しました。母親と次女が救助されましたが、30代の長女が取り残さ