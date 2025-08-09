NY株式8日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均44175.61（+206.97+0.47%） S＆P5006389.45（+49.45+0.78%） ナスダック21450.02（+207.32+0.98%） CME日経平均先物42330（大証終比：+510+1.21%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反発。米株式市場には８月は弱い月との経験則がある。先週の米雇用統計でその懸念が再度強まったが、今週の値動きを見た限りにおいては、まだ底堅さは