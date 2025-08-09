◎DeNA・田中内野守備コーチは、炎天下のグラウンドで日傘を差している記者を見つけると「あっ、それ“美人傘”って言うんだよね。ウチにも2本あるっ」。記者の反応を見る間もなくその場を走り去っていきました。◎練習中、日陰に密集する記者陣を見つけると巨人・田中瑛は「そこの人口密度やばいですよ。まあ、どこにいても暑いか…」。その通りなんです。