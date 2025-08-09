日米通算198勝の巨人・田中将が次戦も1軍登板の見込みとなった。98日ぶりの1軍登板となった7日のヤクルト戦は、白星こそつかなかったが5回2/3を3安打2失点（自責点1）。出場選手登録は抹消されず、杉内投手チーフコーチが「そう（1軍）考えてます」と明かした。中5日で13日の中日戦（東京ドーム）での登板が見込まれる。