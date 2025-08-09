◇セ・リーグDeNA2―12巨人（2025年8月8日横浜）DeNA先発のジャクソンが5回8安打6失点（自責点2）で5敗目を喫した。2番手以降も失点を重ね、今季ワースト12失点で大敗となり借金は3に逆戻り。三浦監督は「また明日試合はあるので。反省して切り替える」と前を向いた。1―10の7回からは、7月26日に支配下選手に復帰した3年目の橋本がプロ初登板。1回2失点の「ほろ苦デビュー」も「歓声が凄くて、幸せな舞台で野球ができて