今回訪れたのは、阪神百貨店の梅田本店にある「スナックパーク」。飲兵衛にはたまらない空間だった（筆者撮影）【画像19枚】大阪の｢全員立ち食いフードコート｣に行ってみた！コスパ最強のフードがこちらフードコート愛好家の鬼頭勇大さんが、さまざまな街のフードコートを訪れる本連載。今回は、阪神百貨店の梅田本店にある「スナックパーク」を訪問します。4月に開幕し、盛況の大阪・関西万博だが、当初はさまざまな批判がなされ