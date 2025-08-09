◇セ・リーグ巨人12―2DeNA（2025年8月8日横浜）巨人の山崎が7回6安打1失点で9勝目。3年連続の2桁勝利に王手をかけた。1日の対戦で5回途中6失点を喫した相手に「1点でも少なく試合をつくることに集中した」と110球の力投。最速151キロの直球に80キロ台のスローカーブを織り交ぜ、7月4日の広島戦以来の白星をつかんだ。