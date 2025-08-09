土曜札幌メインは「第30回エルムS」。力のあるメンバーがそろった。本命はロードクロンヌだ。昨夏、札幌の未勝利戦から休養を挟みながら4連勝でオープン入り。重賞初挑戦となった2走前のマーチSが3着。クラスにメドを立てた。前走平安Sは道中5番手から、しぶとく脚を伸ばして2着。濃い内容の走りを見せた。前走後はひと息入れて仕上がり良し。2戦2勝の札幌ダート1700メートルで重賞初制覇が見えた。馬連6から1、5、7、9、10