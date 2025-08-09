ロッテの小島が9日のオリックス戦（ZOZOマリン）で汚名返上の白星を狙う。前回登板の1日西武戦で3回8失点と炎上し、西武戦の連勝が13でストップ。初回先頭への四球から二盗、三盗を許し、無安打で先制点を献上した投球を吉井監督から酷評された左腕は「僕の隙でしかない。自分で首を絞めてしまった」と反省。「しっかりと少ない点数で抑えて、勝ちの確率が高くなるような投球ができれば」と表情を引き締めた。