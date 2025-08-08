「ボタニスト（BOTANIST）」や「サロニア（SALONIA）」などを展開するI-neが、同社初となる研究所「日本美科学研究所（Japan Beauty Institute of Science and Technology）」（通称・以下、JBIST）を設立した。研究成果の商品としてリリースは2026年を予定している。 【画像をもっと見る】 JBISTでは、差別化技術や独自処方のプロトタイプ、エビデンス構築といった核となる部分を自社で開発・特許化する一方、製剤化や量産はO