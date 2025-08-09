“都会の涼”と”南国の涼”は似て非なるもの。では今夏、涼を求めて東京を脱出するならば、沖縄・石垣島に目的地を定めたい。その理由は、最新のハイエンドホテル「seven x seven 石垣」。「大人がクールダウンするのにふさわしいステイ先」といわれるその理由を、多忙で“熱い”毎日を過ごす森 香澄さんとともに紐解いた。森さん、石垣島での涼な体験いかがでしたか？「沖縄は何度も来ていますが、石垣島は初めて。こんな海外リ