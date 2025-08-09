過去10年の結果から傾向を探る。☆人気1番人気【1・2・2・5】とひと息。2〜5番人気【6・5・3・26】の好走が目立っている。10番人気以下は0勝。過度な穴狙いは禁物だ。☆前走着順前走1着【4・3・2・20】、前走2着【2・3・1・12】、前走3着【3・0・1・8】と堅い。前走2桁着順からの巻き返しVは1勝のみ。☆世代4歳【3・2・0・16】（連対率23・8％）、5歳【6・4・4・23】（同率27％）の2世代が大きくリードしている。6歳