9日の楽天戦（ベルーナドーム）に先発する長崎県出身の西武・隅田知一郎（25）が「鎮魂の日」に快投を誓った。80年前の1945年8月9日は地元・長崎市に原爆が投下された日でもあり、長崎県では「祈りの日」と定めている。ベルーナドームで前日調整を終えた左腕は「今年で（戦後）80年。それこそ被爆者は少なくなっていますし、戦争を体験している人も少なくなっていますが、長崎県民として伝えられるものは伝えたい」と真剣な