今季６５試合を終えて４５勝１７敗３分けの巨人３軍の戦いを、駒田徳広３軍監督（６２）が総括。投打で成長を見せた有望株を挙げたほか、６月下旬に３軍戦に出場したリチャード内野手に授けた助言、また自身の経験を踏まえて長距離砲が結果を残すために大切な考え方を明かした。７月は社会人チームとの対戦でバントの失敗が非常に多く、プレーの精度をもう一度見直さなければいけないと感じる期間でした。３軍選手は打てなけれ