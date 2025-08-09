田川寿美（49）が8日、都内で、ファンクラブ向けのリクエストランチショーを行った。恒例の夏イベントは今年で4度目。「ご好評いただいて、今回から2公演ということで、早い時間から外で待ってくださっている方、大丈夫でした？」とファンを気遣った。「1日で回復したんですがびっくり」と、初めて熱中症になったことを告白。最新曲「悲しいめぐり逢い」以外は1部と2部でセットリストを変え、ともに10曲ずつを披露した。