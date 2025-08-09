女優菅野美穂（47）がホラー界のドジャース大谷翔平になる!? 8日、都内でダブル主演映画「近畿地方のある場所について」（白石晃士監督）初日舞台あいさつに出席。「他ジャンルにはない表現ができるからホラー映画は好き」といい、恐怖を表現するために「骨付き肉を生で食べるような、肉食の女性になりきってやりました。振り切る！フルスイングで、大谷翔平！みたいな感じでした」と笑いを誘った。舞台上では早くも迫真の演技