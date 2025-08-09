【ワシントン共同】係争地ナゴルノカラバフを巡り30年以上対立してきた旧ソ連構成国アゼルバイジャンとアルメニアは8日、米ホワイトハウスで、トランプ大統領の仲介により和平に向けた指針となる共同宣言に署名した。