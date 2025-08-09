元SKE48で女優北野瑠華（26）が、主演ABCテレビ連続ドラマ「グラぱらっ！」（日曜深夜0時10分）とコラボレーションして8月29日に発売する写真集の表紙カットが8日、解禁された。タイトルはドラマと同じ「グラぱらっ！」で、グアムのプールサイドで撮影したビキニカットが採用された。8月30日に東京、同31日に名古屋、大阪でお渡しイベントも行う。現在ドラマは4話まで放送され、北野は「ドラマでは描かれていない物語の続きを見ら