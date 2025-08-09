¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°£Ä£å£Î£Á£²¡½£±£²µð¿Í¡Ê£¸Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë¡ÖºÇ¶á¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤Ê¡£ÂÇÎ¨£±³äÂæ¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬½é²ó£²»àËþÎÝ¤Ç¡¢½éµå¤Î³°´ó¤êÄ¾µå¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë±¿¤ó¤À¡£ÂÎ¤Î³«¤­¤ò¥°¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¤­¤¿¡£¤³¤ì¤µ¤¨¤Ç¤­¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÂÇÎ¨¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤¬¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£Åö¤¿¤ì¤ÐÈô¤Ö¤«¤éÁê¼ê¤âÉÝ¤¤¡£Åê¤²¥ß¥¹¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç