女優松本まりか（40）が8日、千葉・幕張メッセで「夏のさつまいも博2025」ステージイベントに登壇した。自作の冷やし焼き芋を試食。放送中の主演ドラマ「奪い愛、真夏」の撮影現場に持って行くと、まさに「奪い合い」になる人気の一品。「ダイエットと美肌にも効果がある。すごくおすすめの新しい食べ方」と紹介した。自身は千葉県のさつまいもアンバサダーを務める。「千葉県のさつまいもを全国に、世界中に持って行ける、そんな