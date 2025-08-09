フリーアナウンサーの徳光和夫さんが９日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演し現在、入院していることを明かした。徳光さんは「今、実は入院中でありまして病院から来たんです」とニッポン放送に来たことを打ち明け「今週の水曜日に腰の手術をいたしまして」と明かした。続けて「２日間ぐらい寝ていたんでありますけど、ようやく昨日あたりから歩けるように