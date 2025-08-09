元AKB48岡部麟（28）が8日、神奈川・川崎市内で初の個展「S×G GARDEN」（10日まで）を開催した。AKB48時代に描いたツアータイトルやロゴ約50点と、新作アート約15点を展示。「アーティスティックなものに挑戦したかった」と、新作は2人のキャラクターの物語を立体的なテクスチャーアートで表現した。長年の目標だった個展を実現し「次は粘土や陶芸みたいな立体を作りたい。二科展にも挑戦したいなと思いますし」と美術展も新たな