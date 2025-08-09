池松壮亮（35）が8日、都内のNHKで開かれたNHKスペシャル「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」（総合、16、17日午後9時）会見に出席。真珠湾攻撃8カ月前の41年に、対米戦を予測し内閣に報告する目的で官庁、軍、企業から若き精鋭を集めた総力戦研究所で作られた、模擬内閣の総理大臣を演じ「自分たちの選択で戦争を止められるかもしれないと考え撮影期間は毎朝、祈るような気持ち」と振り返った。盟友の映画監督・石井裕也氏