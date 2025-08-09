今年2月に7代目を襲名した三遊亭円楽（47）が8日、都内で、落語芸術協会の客員演者として9月に新宿末廣亭、浅草演芸ホール、12月に池袋演芸場の各寄席で襲名披露興行を行うことを発表した。5代目円楽一門である円楽は、2月の襲名披露興行はホールなどで行った。円楽は「寄席で披露目ができるのは夢でございました。僕たちは寄席がホームグラウンドじゃないから寄席への郷愁が強い」と喜んだ。豪華な日替わりゲストには自ら声をかけ