「阪神１−３ヤクルト」（８日、京セラドーム大阪）サヨナラを信じた虎党のため息が漏れた。２点を追う延長十二回２死一、二塁。最後まで粘りを見せたが、頼みの近本が遊ゴロに倒れ、７月１５、１６日以来の２連敗。「なかなかすべてうまくはいかない。とにかく集中して、守備を含めてやってますから」。“黒虎ユニホーム”を着た阪神・藤川球児監督（４５）は穏やかな表情で、延長の攻防を振り返った。必死の継投が指揮官の