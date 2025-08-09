春に皐月賞を制し、前走ダービーで6着のミュージアムマイル（牡3＝高柳大）はセントライト記念（9月15日、中山）で始動し、天皇賞・秋（11月2日、東京）を目指す予定。8日、サンデーレーシングが発表した。前走後は栗東近郊のノーザンファームしがらきで調整し、来週末か再来週の帰厩に備えている。