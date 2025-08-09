落語家の７代目三遊亭円楽（４７）が８日、東京・池之端しのぶ亭で襲名披露興行記者会見を行い、父で兄弟子の三遊亭好楽（７９）らが同席した。円楽は「三遊亭王楽」時代の昨年１０月に襲名会見を行い、今年２月に襲名。披露興行は東京・新宿末廣亭で９月１〜１０日、浅草演芸ホールで同１１〜２０日、池袋演芸場で１２月１１〜２０日に開催する。「五代目円楽一門」所属の円楽は通常、都内の主な寄席には出演できないが、今