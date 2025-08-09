バレーボールのＳＶリーグ男子、サントリーは８日、日本代表の石川祐希（２９）が所属するペルージャ（イタリア）と１０月７、８日に東京・有明アリーナで２試合を行うと発表した。都内での会見にはサントリーの高橋藍（２３）と、ペルージャからは石川が出席。高橋は「どれくらい通用するのか楽しみ」と闘志を燃やした。昨季の欧州チャンピオンズリーグ覇者と、ＳＶリーグ初代王者の日欧頂上対決。石川が「粘られた時に我慢で