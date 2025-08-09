「阪神１−３ヤクルト」（８日、京セラドーム大阪）阪神は延長１２回の死闘を落とし、２連敗。優勝マジックは３１のままとなった。以下、藤川球児監督（４５）の主な一問一答。−紙一重の勝負。「日々そういうゲームですからね。全選手、頑張ってくれていますからね」−先発・伊藤将は持ち味を出した。「十分出してくれたし、あそこ（九回）を最後までいってくれたんでね、（延長）十二回まではいけたということですよ