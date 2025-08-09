「阪神１−３ヤクルト」（８日、京セラドーム大阪）阪神・佐藤輝明内野手（２６）が、四回に右翼席に３０号ソロ弾を放った。２戦連続の一発で、入団５年目で自身初のシーズン３０本に到達した主砲についてデイリースポーツ評論家・糸井嘉男氏（４４）は「価値ある打席が多い」と指摘した。◇◇グラウンドに立つ選手は攻守で流れを感じます。今年の輝は数字上でも十分な成績ですが、それ以上に「価値ある打席」が多い