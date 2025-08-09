「阪神１−３ヤクルト」（８日、京セラドーム大阪）４番のバットが止まらない。阪神・佐藤輝明内野手（２６）が、四回に右翼席に３０号ソロ弾を放った。２戦連続の一発で、入団５年目で自身初のシーズン３０本に到達。両リーグ最速３０号となり、球団日本選手では１９８２年の掛布雅之以来４３年ぶりの快挙となった。試合は延長十二回に勝ち越しを許して連敗。優勝マジックは３１で足踏みとなったが、ファンの心に刻まれるアー