芝クッション値9.4＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前11.0％、4角12.0％ダートG前8.8％、4角8.0％※金曜午前10時30分。芝は内柵沿いに蹄跡が見られるが、全体的に良好な状態。3週目だが、それなりに時計は出そう。ダートは水分を含んでおりスピード馬に有利。