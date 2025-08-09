芝クッション値10.3＝やや硬め※金曜午前9時30分含水率＝芝G前11.6％、4角11.2％ダートG前1.4％、4角1.2％※金曜午前9時30分。芝は内側に多少の傷みが見られるが全体的に良好。時計が出やすい馬場で前が止まりづらい。ダートはパサパサ。先週の傾向から差しが利く。