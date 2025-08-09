２０２６年前期のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」の新たな出演者が８日、発表され、俳優・水野美紀（５１）ら１４人が名を連ねた。「スカーレット」以来２作目の朝ドラとなる水野は、ヒロイン・りんの母・一ノ瀬美津役。「役の悲しみ、苦しみ、喪失、迷い、怒りをかみしめながら、そんな中にでも訪れる幸せな一瞬一瞬、笑い合える瞬間の喜びを一つも取りこぼさないよう、視聴者の皆さんに届けたい」と意気込んだ。明治時代