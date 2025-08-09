Ｊ１町田の黒田剛監督が、勝ち点６差で迎える次節の首位神戸との対決（１０日、Ｇスタ）に向けて「勝ち点３差か９差か、サッカー人生において大きく違う。覚悟を持って戦いたい」と闘志を燃やした。現在６位で、６月から破竹の公式戦８連勝中だが「一回置いておく。そこは捨てるというか、意識しない」と目の前の一戦へ全集中する。神戸とはＪ１に昇格した昨季から１分け２敗と白星がない。昨季まで５年間神戸に所属し、初の古