巨人・田中将大投手（３６）が次回も１軍登板の見込みであることが８日、明らかになった。７日・ヤクルト戦（東京ド）で約３カ月ぶりの１軍登板。５回２／３を２失点で日米通算１９９勝はならなかったが「春先とは違う手応えは感じていた。やってきたことの積み重ねは出せた」としていた。この日も抹消されずに１軍帯同。杉内投手チーフコーチは次も１軍登板になるのかという問いに「そう考えています」と明かした。