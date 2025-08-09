◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦花巻東４―１智弁和歌山（８日・甲子園）今春センバツ８強の花巻東（岩手）が同準Ｖの智弁和歌山に勝利し、２回戦に進出。先発した左腕・萬谷（まんや）堅心（２年）が１５６球の力投で７安打１失点に抑え、同校２年生初の完投勝利をマークした。菊池雄星（エンゼルス）、大谷翔平（ドジャース）らも背負った花巻東の出世番号「１７」にふさわしい熱投を見せた。智弁和歌山