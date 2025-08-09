女優でモデルの新木優子のオフショットがファンを喜ばせている。９日までに自身のインスタグラムを更新し、「８月８日（金）よる１０時からＴＢＳ『ＤＯＰＥ麻薬取締部特捜課』第６話放送です！」と始め、「かなり強い相手との戦い。。本郷役の佐野さんの体幹と頼もしさで、敵ではありましたが安心感を持って戦うことができました撮影は大変でしたが見応えのある戦いになってると思いますぜひご覧ください！」と記して、