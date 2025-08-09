「ＤｅＮＡ２−１２巨人」（８日、横浜スタジアム）今季ワーストの１２失点で大敗した。ＤｅＮＡ先発のアンドレ・ジャクソン投手（２９）が５回を投げ８安打、今季ワーストの６失点（自責２）で降板。味方の失策も絡んでの点の取られ方に、三浦監督は「細かいミスが出た試合だった。相手投手のことを考えれば、ミスで点差が開くとこうなる」と唇をかんだ。初回からつまずいた。遊撃・京田の一塁への悪送球で進塁を許すと、打