◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―１２巨人（８日・横浜）巨人は１８安打で１２得点。３月２８日のヤクルトとの開幕戦の１７安打を上回り、今季最多。１２得点は同２９日の開幕２戦目と並び今季最多得点だ。初回に５安打、６回に６安打し、２度の１イニング５安打以上。１試合に１イニング５安打以上を２度以上は、２２年９月７日ＤｅＮＡ戦で、４回８安打、６回７安打して以来３年ぶりだ。この日は、投手の山崎以外の先発