◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―１２巨人（８日・横浜）愛する伴侶の前で、右へ左へ快音を響かせた。後半戦全試合で４番に座るキャベッジが３安打２打点の活躍を見せ勝利に貢献。観戦に訪れたケンジー夫人の前で、今季６度目の猛打賞をマークした。初回２死二塁でＤｅＮＡの先発ジャクソンの１５１キロ直球を振り抜くと、左前へポトリと落ちる幸運な先制適時打。チーム今季最多１８安打、最多タイ１２得点の口火を切った