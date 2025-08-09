９日・ＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ初先発となる巨人・又木鉄平投手（２６）が８日、先にプロ初勝利を手にした森田に刺激を受け、自身も好投を誓った。１年ぶりの１軍登板に「チャンスをものにしたい」とした上で、社会人時代から知る同僚の森田が６日のヤクルト戦でプロ初先発初勝利を挙げたことに「森田さんが良い流れを作ってくれた。乗っていけるようにやるだけ」と意気込んだ。