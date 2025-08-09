「ＤｅＮＡ２−１２巨人」（８日、横浜スタジアム）久々の打線爆発で１８安打１２得点での大勝だ。巨人・阿部慎之助監督（４６）も「逆に（話すことが）ないんだけど」という文句なしの攻撃。その中心はハマスタで驚異の成績を残す佐々木だ。初回１死から中前打を放ち攻撃の起点になると、キャベッジの左前適時打、リチャードの左前への２点適時打で３点を先制。さらに２点リードの四回に１点を加えてなお２死一、二塁ではリ