◇セ・リーグ阪神1―3ヤクルト（2025年8月8日京セラD）【阪神・藤川監督語録】▼最後までもつれた日々そういうゲームですから。全選手頑張ってくれていますから。▼伊藤将を責められないもう十分、（力を）出してくれた。最後までいってくれたので、（チームは）12回までいけたというところですね。よく頑張ってくれましたね。▼打線のしぶとさは健在なかなか全てがうまくはいかないですけど、とにかく気持ち