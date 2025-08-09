「全国高校野球選手権・１回戦、綾羽６−４高知中央」（８日、甲子園球場）高知中央は勝利まであとアウト１つで勝利を逃した。１点リードの九回２死満塁。高山大和内野手（３年）の適時失策で同点とされ、タイブレークに突入した延長十回に４点を奪われて逆転負け。午後１０時を過ぎてのタイブレーク突入を了承した山野司監督（５７）は、「タイブレークに入る前に説明はありました。ここまできて途中で終わるわけにはいかな