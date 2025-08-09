◇セ・リーグ阪神1―3ヤクルト（2025年8月8日京セラD）手にしかけていた白星は最後にこぼれ落ちた。1―0の9回。今季2度目の完封を目指した阪神・伊藤将が、ヤクルト打線につかまった。先頭の内山に初めての長打となる左翼への二塁打を許すと、村上の右飛で1死三塁。オスナは直球で詰まらせて二ゴロも、野選で同点に追いつかれた。続く古賀の投前犠打で2死二塁とされたところで、無念の降板。前回1日のヤクルト戦（神宮